Seit Wochen ringen Horst Seehofer und Markus Söder um die Vorherrschaft in der CSU. Jetzt ist der Machtkampf entschieden: Söder erfüllt sich seinen Traum und wird neuer Ministerpräsident, Seehofer bleibt Parteichef.

Der Machtkampf in der CSU ist entschieden, der Weg für Markus Söder frei: Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) versprach seinem potenziellen Nachfolger Markus Söder am Montag in einer Sondersitzung der CSU-Landtagsfraktion eine gute Zusammenarbeit. Eine Kampfabstimmung bleibt Kronprinz Söder wohl erspart. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird der gehandelte Gegenkandidat - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann - auf eine Kandidatur verzichten.

Die CSU-Fraktion spendete Seehofer am Montagmorgen für seine Ankündigung stehend Beifall. Die 101 Abgeordneten wollen in der Sitzung ihren Favoriten für das Amt des Ministerpräsidenten wählen. Sollte Seehofer tatsächlich schon vor dem Ende der Legislaturperiode von seinem gewählten Ministerpräsidentenamt zurücktreten, hätte die Abstimmung auch für den Parteitag im Dezember bindende Wirkung, da die Landtagsfraktion den Nachfolger aus ihrer Mitte bestimmt. Söder hat dem Vernehmen nach eine große Anhängerschaft in ...

