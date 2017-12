Wegen des Fachkräftemangels suchen deutsche Unternehmen verstärkt in Polen nach Arbeitskräften. Im Grenzgebiet werben sie für Jobs in Deutschland - häufig mit Erfolg, aber nicht immer zur Zufriedenheit aller.

"Ich kenne Deutschland sehr gut", sagt Leszek Calka. Er schiebt seinen Lebenslauf über den Tisch. Eine Mitarbeiterin einer Personalvermittlungsfirma aus Potsdam blättert die Unterlagen durch. Zu dem Infotag im polnischen Arbeitsamt in Gorzów Wielkopolski im Grenzgebiet zu Brandenburg hat es Dutzende gezogen. Sie sind auf Arbeitssuche in Deutschland. Auch wegen des Fachkräftemangels blicken viele Firmen hierzulande verstärkt ins Nachbarland. Die Zahl der in Deutschland arbeitenden Polen steigt.

Calka hat schon mal einen Vorteil: er kann Deutsch. Ihm schwebt ein Job als Fahrer vor. Kerstin Kieper von der Firma Manpower Group Deutschland fragt, ob er sich die Arbeit als Lastwagenfahrer vorstellen könne. Und sie zählt weitere Jobs auf, die zu haben sind. "Wir suchen auch Gabelstaplerfahrer im Logistikbereich."

Betriebe, mit denen die Personalvermittlungsfirma zusammenarbeitet, stellen sich den Angaben zufolge zunehmend auf polnische Mitarbeiter ein. Teamleiter zum Beispiel sprechen häufig auch Polnisch, und es gibt zweisprachige Ausschilderungen in Firmen. Die Personalvermittler kamen zum ersten Mal zu dem Infotag nach Gorzów Wielkopolski. "Es wird immer schwieriger, Fachpersonal zu bekommen und deshalb suchen wir auch weiter weg", begründet das Kieper.

Die Zahl polnischer Staatsangehöriger mit sozialversicherungspflichtigen Jobs in Deutschland nimmt zu. Im März waren es nach Angaben ...

