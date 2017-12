Wien - Zum Wochenausklang standen in den USA Titel aus der zweiten Reihe im Fokus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So habe der Halbleiterhersteller Ambarella (ISIN: KYG037AX1015, WKN: A1J58B, Ticker-Symbol: A8B) nach guten Quartalszahlen um 14,3% zulegen können.

