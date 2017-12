Wiesbaden (ots) - Die deutschen Großhandelsunternehmen setzten im dritten Quartal 2017 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) preisbereinigt (real) 3,2 % und nicht preisbereinigt (nominal) 5,6 % mehr um als im dritten Quartal 2016.



Im Großhandel mit Rohstoffen, Halbwaren und Maschinen (Produktionsverbindungshandel), der ein Indikator für die Industrieproduktion und den Export ist, lag der Umsatz im dritten Quartal 2017 real um 3,6 % und nominal um 7,4 % höher als im Vorjahresquartal.



Der Großhandel mit Konsumgütern (Konsumtionsverbindungshandel) setzte real 2,2 % und nominal 3,3 % mehr um als im dritten Quartal 2016.



Im Monat September 2017 lagen die Großhandelsumsätze real um 0,9 % und nominal um 3,6 % über dem entsprechenden Vorjahresmonat.



Vom Januar bis September 2017 erzielten die deutschen Großhändler einen Umsatzzuwachs von real 3,1 % und nominal 6,1 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum.



Methodische Hinweise:



Die Pressemitteilung enthält kalender- und saisonbereinigte Werte, die mittels des Census X-12-ARIMA Verfahrens berechnet sind. Kalender- und saisonbereinigte Werte, die mit dem Berliner Verfahren 4.1 (BV 4.1) berechnet werden, stehen parallel unter destatis.de -> Konjunkturindikatoren und in GENESIS-Online zur Verfügung.



