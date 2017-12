Bis zu sechs Fahrgäste haben in dem vollelektrischen Minibus der neuen Volkswagen-Tochter Moia Platz. Das Elektro-Fahrzeug wurde nun auf der Konferenz TechCrunch Disrupt erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Die neue Volkswagen-Marke Moia hat ihr erstes eigenes Fahrzeug vorgestellt. Auf der Konferenz TechCrunch Disrupt in Berlin präsentierte Moia-Chef Ole Harms am Montag einen vollelektrischen Minibus, der bis zu sechs Fahrgästen Platz bietet. Das Fahrzeug wurde gemeinsam mit Volkswagen Nutzfahrzeuge und Volkswagen Osnabrück in einem vergleichsweise kurzen Zeitraum von zehn Monaten geplant, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...