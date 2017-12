St. Gallen - Der US-Senat hat am Freitag sein Steuerpaket geschnürt. Die Differenzen zur Vorlage des Repräsentantenhauses werden in den nächsten Wochen bereinigt werden. Die Republikaner müssen bis Weihnachten das neue Steuergesetz vom Präsidenten unter-schrieben haben, wenn sie das Gesicht nicht verlieren wollen. Aufgrund der tieferen Steuersätze für die Unternehmen werden die Steuereinnahmen deutlich sinken. Gleichzeitig sollen die Militärausgaben drastisch erhöht werden. Kürzungen in anderen Aufgabenbereichen werden auf der anderen Seite schwer umzusetzen sein. Kommt hinzu, dass das Budget für das laufende Haushaltjahr 2017/2018 bis Ende Woche beschlossen werden muss. Sonst droht eine Schliessung der Verwaltung mangels Geld. Die Demokraten werden die Gelegenheit nutzen, um sich politisch wieder ins Rampenlicht zu setzen.

Das ist kurzfristige Sicht der Dinge. Langfristig wichtiger ist, wie stark die Steuersenkungen den Schuldenberg der USA erhöhen werden. Letzte Schätzungen gehen von 1'000 Mrd. US-Dollar über die nächsten zehn Jahre aus. Bei diesen Berechnungen wird davon ausgegangen, dass die tieferen Steuern einen zusätzlichen Anstieg des BIP von 3-5% ermöglichen und dass ein stärkeres Wachstum höhere Steuereinnahmen bringt.

Planspiele

Tatsächlich ist es so, dass das Wirtschaftswachstum ein wichtiger Treiber für die Steuereinnahmen ist. Eine gut laufende Wirtschaft lässt die Steuereinnahmen sprudeln. In der Vergangenheit hat sich bei den Steuersenkungen unter den Präsidenten Reagan und Bush jedoch gezeigt, ...

