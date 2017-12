Frankfurt - Union Investment hat den "Millennium Tower", ein 18.708 m² Bürogebäude in Seattle, an einen von TH Real Estate gemanagten Fonds verkauft, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

