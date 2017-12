Zürich-Höngg (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial wird via KEYSTONE-Netzwerk verbreitet

und steht zum kostenlosen Download bereit unter:

http://www.presseportal.ch/de/nr/100062097 -



Rapsöl statt Sonnenblumenöl, Alpensalz statt Meersalz: die Chips

und Snacks von Zweifel enthalten künftig noch mehr Swissness. Auch

die Verpackungen des Familienunternehmens Zweifel bekommen ein neues

Design.



Schweizer Rapsöl ist eines der gesündesten Speiseöle überhaupt

(www.raps.ch) und geniesst bei den Konsumenten eine sehr grosse

Beliebtheit.



Zweifel bekennt sich zu Schweizer Rohstoffen und stellt als erste

und bisher einzige Chips- und Snacks-Produzentin die Produktion in

Spreitenbach (AG) vollständig auf Schweizer HOLL-Rapsöl um. HOLL

steht für «High Oleic Low Linolenic». Das Öl zeichnet sich durch

einen hohen Anteil an Ölsäure - eine einfach ungesättigte und deshalb

gesunde und erhitzbare Fettsäure - und einen geringeren Gehalt an

Linolsäure aus. Die Anbaugebiete des HOLL-Rapses erstrecken sich vom

Genfersee über den Jura bis zum Bodensee. Mit der Umstellung kann

Zweifel ihren Bedarf für die Produktion in normalen Erntejahren

vollständig durch Schweizer Rapsöl abdecken.



Neben dem Öl wechselt Zweifel auch das Salz: Wie eine Studie

ergeben hat, bevorzugen die Konsumenten Schweizer Alpensalz gegenüber

dem Meersalz. Daher produziert Zweifel ihre Chips und Snacks neu mit

dem Salz aus der Saline de Bex im Waadtland. Geschmacksveränderungen

gibt es durch diese beiden Umstellungen keine.



Mit dieser Veränderung bekommen auch die Verpackungen einen neuen

Look. Das neue Verpackungsdesign betont die Natürlichkeit und legt

viel Wert auf eine klare Konsumenteninformation. Die Herkunft und

Regionalität der Kartoffeln sind für Zweifel seit jeher von grosser

Bedeutung; was schon heute auf der Chipspackung transparent

aufgeführt wird. Zudem wird auf den Frisch-Service und die

Familientradition von Zweifel verwiesen.



Die Zweifel Pomy-Chips AG ist zu 100 Prozent im Besitz der Familie

Zweifel. Als Chips-Pionierin der Schweiz sorgt das Unternehmen seit

1958 mit innovativen Ideen, mit der ausgeprägten

Qualitätsorientierung und dem Bekenntnis zur Schweiz dafür, dass

Zweifel zu den stärksten Marken der Schweiz gehört. Mit der

Umstellung auf Rapsöl und Alpensalz lebt Zweifel die Qualitätskultur

und den Pioniergeist weiter und setzt wiederum einen wichtigen

Meilenstein in der Firmengeschichte.



Originaltext: Zweifel Pomy-Chips AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100062097

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100062097.rss2

ISIN: CH0002661988



Kontakt:

Denise Spirig, +41 44 344 22 89, denise.spirig@zweifel.ch

www.zweifel.ch