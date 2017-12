Führende Managed-File-Transfer-Technologie wird in maßgebliches Treasury-Datenmanagement-Tool integriert, um Kunden erweiterte Möglichkeiten zu bieten

Saison Information Systems Co., Ltd. (JASDAQ:9640) (Hauptsitz: Tokio, Japan; President: Kazuhiro Uchida; nachfolgend Saison Information Systems) produziert die Managed-File-Transfer-Middleware (MFT) der HULFT-Serie sowie ein SaaS-basiertes Add-on, HULFT-WebConnect, durch das HULFT sichere Übertragungen über das Internet durchführen kann.

SCSK Europe Ltd. (Hauptsitz: London, VK; Managing Director: Takashi Shimotori; nachfolgend: SCSK EU) ist die europäische Tochtergesellschaft der SCSK Corporation (Hauptsitz: Tokio, Japan; CEO: Tooru Tanihara). Das Unternehmen produziert TreasuryStream, einen Cloud-basierten Service, der eine einheitliche Visualisierung und Informationskonsolidierung des Treasury-Flusses zwischen den beteiligten Konzern- und Konzern-Treasury-Gesellschaften ermöglicht.

SCSK Europe hat sich dafür entschieden, die Möglichkeiten von TreasuryStream durch die Integration von HULFT und HULFT-WebConnect zu erweitern, um so auch Managed-File-Transfer-Funktionen bereitzustellen. Dies ermöglicht die automatische Übertragung von Daten aus Konzerngesellschaften von Kunden, die TreasuryStream nutzen.

Über TreasuryStream

TreasuryStream ist ein Cloud-basiertes Finanz- und Cash-Managementsystem von SCSK Europe.

Dank mehr als zehn Jahren Erfahrung und Spitzenleistungen bei der Erbringung seiner Dienstleistungen für einige der weltweit renommierten Konzerne und Finanzinstitute kann TreasuryStream Unternehmen zahlreiche Vorteile bieten, und dies so schnell und effektiv wie möglich.

Der Cloud-Service umfasst:

"Ein Ort, ein System", Visualisierung des Treasury-Flusses zwischen allen beteiligten Konzern- und Konzern-Treasury-Gesellschaften.

Standardisierung und betriebliche Effizienz durch Konsolidierung aller Treasury-Informationen.

Eine über das Internet zugängliche, gemeinsam genutzte Infrastrukturplattform für einen fortschrittlicheren und dynamischeren Systembetrieb sofort.

Produktinformationen: http://www.scskeu.com/en/treasurystream/

Über HULFT und HULFT-WebConnect

HULFT ist ein Produkt von Saison Information Systems. Es handelt sich um Managed-File-Transfer-Middleware (MFT), die alle Funktionen umfasst, die Unternehmen benötigen, um Dateien zwischen Geschäftssystemen auszutauschen. Mit Stand Ende September 2017 befinden sich 193.000 HULFT-Lizenzen in 8.900 Unternehmen in weltweit 43 Ländern im Einsatz, wobei ein breites Spektrum an Branchen abgedeckt wird. Neben dem Senden, Empfangen und Verwalten von File-Transfer-Jobs umschließt HULFT auch für die Übertragung von Dateien wichtige Peripheriefunktionen, etwa zur Sicherheit und Integration von Daten vor und nach der Übertragung.

HULFT-WebConnect ist ein SaaS-basiertes Add-on für HULFT, das eine schnelle Einrichtung flexibler Verbindungen zwischen weltweit verteilten Betrieben sowohl für Cloud-basierte als auch für lokale Systeme ermöglicht. Der sichere und zuverlässige Datenaustausch über das Internet macht Virtual Private Networks (VPN), dedizierte Leitungen oder spezielle Netzwerkhardware überflüssig.

Produktdetails: https://www.hulft.com/en/hulft-mft

Über Saison Information Systems Co., Ltd.

Hauptsitz: 19F Akasaka Intercity AIR, 1-8-1 Akasaka, Minato-ku, Tokio 107-0052, Japan

Gründung: 1. September 1970

President: Kazuhiro Uchida

Webseite: http://home.saison.co.jp/english/

Handelsmarken

"TreasuryStream" und zugehörige Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken von SCSK Europe Ltd.

"HULFT" und zugehörige Produktnamen sind Marken oder eingetragene Marken von Saison Information Systems Co., Ltd.

Andere Unternehmens-, Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken des jeweiligen Unternehmens.

