München (ots/PRNewswire) - Benutzer von Expedia.de (https://www.expedia.de/) können ab sofort Tickets für Fahrten mit der Deutschen Bahn über Expedia buchen. Ab Anfang 2018 soll dieser Service auch einem internationalen Publikum zur Verfügung stehen.



Für jede beliebige Strecke auf einen Blick alle verfügbaren Fahrten der Deutschen Bahn angezeigt bekommen - für Expedia-Kunden kein Problem. Dank der SilverRail-Technologie sehen sie auf einen Blick für jeden gewünschten Tag alle Zugverbindungen einschließlich der Preise und damit auch die jeweils optimale Preis-Zeit-Kombination.



Das neue Expedia-Angebot beschränkt sich aber nicht nur auf Zugfahrten innerhalb Deutschlands. Über Expedia werden auch Buchungen für Zugfahrten in zahlreiche weitere Länder möglich, selbstverständlich auf Deutsch und mit der Preisangabe in Euro. Für den innerstädtischen Bahnverkehr in Großbritannien - einschließlich der Flughafenzüge Heathrow Express, Gatwick Express und Stansted Express - ist das Angebot bereits verfügbar. Kooperationen mit anderen europäischen Bahnunternehmen werden im Laufe des nächsten Jahres folgen.



Interessant ist das neue Expedia-Angebot auch für internationale Kunden des Reiseveranstalters, die ab 2018 über ihre lokale Expedia-Website ebenfalls Bahnreisen in Deutschland buchen können.



Andreas Nau, Geschäftsführer Zentraleuropa für Expedia, sagt dazu Folgendes: "Menschen dabei zu helfen, an andere Orte zu reisen, gehört zum Kerngeschäft von Expedia, und die Erweiterung unseres Angebots im Bereich Bahnreisen bildet dabei einen wesentlichen Bestandteil. Die Anzeige der Suchergebnisse für einen ganzen Tag und die bequeme Buchung werden Expedia.de zur bevorzugten Website von deutschen Bahnreisenden machen, die von den besten Angeboten der Deutschen Bahn profitieren möchten.



In Zukunft werden Reisende auch die Möglichkeit haben, neue Arten von Reisen zusammenzustellen, indem sie beispielsweise eine Zugfahrt mit einem Hotelaufenthalt, einem Mietwagen oder weiteren Aktivitäten am Zielort kombinieren.



Wir freuen uns besonders darüber, unseren Bahnkunden für ihre Zugtickets pro zwei Euro Umsatz einen PAYBACK-Punkt gutschreiben zu können, sodass sie bei jeder Transaktion sparen."



Tom Drexler, Vice President of Carrier IT and Distribution bei SilverRail: "Dank unserer Technologieplattform kann Expedia nun einen One-Stop-Shop für Reisen anbieten und damit eine bislang vorhandene Lücke im Online-Reisemarkt schließen. Dies sorgt für eine Vereinfachung von multimodalen Reisen und erleichtert es den Reisenden, die beste Reiseoption oder Route auszuwählen."



"Indem Expedia ab 2018 deutsche Bahnangebote auch Kunden außerhalb von Deutschland anbietet, eröffnet das Unternehmen internationalen Reisenden einen neuen Markt. Regionen und kleinere Städte werden dadurch für internationale Touristen in Zukunft besser zugänglich", so Drexler.



In diesem Jahr hat Expedia bereits auf Expedia.co.uk sein Bahnangebot für den britischen Markt eingeführt.



Über Expedia



Hunderttausende Übernachtungsmöglichkeiten (von individuellen Boutique-Hotels bis zu namhaften Hotelketten), über 500 Fluggesellschaften sowie eine breite Auswahl an Mietwagen und Aktivitäten vor Ort machen Expedia zu einem der weltweit führenden Online-Reiseportale. Expedia.de hilft seinen Kunden mit einer großen Auswahl und speziellen Filtermöglichkeiten dabei, genau die Reise zu finden, die am besten auf ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dank der ausgezeichneten Expedia-App können Flüge und Übernachtungen nun auch bequem und einfach mit dem Smartphone geplant und gebucht werden. Dank hilfreicher Funktionen - z.B. Karten der Flughafenterminals, Benachrichtigungen zum Flugstatus, Wegbeschreibungen, Check-out-Zeiten - macht die Expedia-App Reisen zum Kinderspiel.



In Deutschland kooperiert Expedia.de mit dem Bonusprogramm PAYBACK. Für die Buchung von Flügen erhalten Reisende pauschal 100 Punkte und bei der Buchung von Pauschalreisen, Click&Mix-Angeboten sowie Hotels, Bahn, Mietwagen und Aktivitäten gibt es für je 2 ausgegebene Euro einen PAYBACK-Punkt.



Expedia.de wird von der Expedia-Unternehmensgruppe betrieben. Die Expedia-Unternehmensgruppe bietet ihren Kunden zahlreiche Leistungen für Privat- und Geschäftsreisen und steigert Nachfrage und Buchungen für Tourismusdienstleister.



Über das Expedia® Affiliate Network wickelt Expedia die Buchungen und Bestellungen einiger weltweit führender Fluggesellschaften und Hotelketten, namhafter Marken, viel besuchter Websites und zahlreicher anderer Geschäftspartner ab. (NASDAQ: EXPE) Für weitere Unternehmens- und Brancheninformationen besuchen Sie http://www.expediainc.com/ oder Twitter @expediainc.



Alle Warenzeichen und Logos sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. © 2017 Expedia, Inc. Alle Rechte vorbehalten. CST: 2029030-50



Über SilverRail



Mit seiner Retailing- und Distributionsplattfom der nächsten Generation unterstützt SilverRail Bahnunternehmen auf der ganzen Welt. Die Technologie von SilverRail ist speziell auf den Bahnsektor zugeschnitten. Die Produktpalette des Unternehmens umfasst die gesamte Kundenerfahrung: Reiseplanung, Bestandsverwaltung, Terminplanung, Preisgestaltung, Buchung, Bezahlung, Ticketerstellung, Berichtswesen und Administration. SilverCore ist die weltweit erste einheitliche Plattform für die globale Distribution im Bahnsektor und stellt die Verbindung von Beförderungsunternehmen und Anbietern zu sowohl Online- als auch Offline-Reiseunternehmen her.



- SilverRail verarbeitet pro Jahr mehr als 1 Milliarde Online-Suchen zu Bahnreisen. - SilverRail vertreibt Tickets für mehr als 35 Beförderungsunternehmen und Anbieter. - SilverRail verarbeitet mehr als 25 Millionen Buchungen pro Jahr. - SilverRail bedient mehr als 1.500 Geschäftskunden weltweit.



SilverRail wurde 2009 von Aaron Gowell und Will Phillipson gegründet und hat Niederlassungen in London, Boston, Stockholm und Brisbane. Weitere Informationen finden Sie auf www.silverrailtech.com.



Expedia Inc., eines der weltweit führenden Reiseunternehmen, hat im Juni 2017 eine Mehrheitsbeteiligung an SilverRail erworben.



