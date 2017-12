Die SaphyGATE G Portal Monitors kombinieren einfachen Betrieb und Wartung mit Widerstandsfähigkeit und Einhaltung der strengsten internationalen Standards

Bertin Technologies, eine Tochtergesellschaft der CNIM-Gruppe, kündigte die Einführung ihrer neuen SaphyGATE G Reihe von Strahlungsportalmonitoren an. Die ersten Geräte dieser Poralmonitor-Reihe erfassen automatisch die potentielle Radioaktivität von Fahrzeugen, wie Lkws und Zügen, und ihrer Last. Konzipiert für die Kontrolle von Strahlenrisiken an industriellen und zivilen Standorten, bieten diese Geräte exzellente Messleistungen und erfüllen die Anforderungen des internationalen Standards IEC62022, eines der anspruchvollsten in diesem Feld.

Es ist nicht ungewöhnlich, auf radioaktive Quellen in Frachtfahrzeugen zu stoßen. Kürzlich wurden erst einige Unfälle im Zusammenhang mit der Handhabung radioaktiver Materialströme weltweit erfasst, die die Ausbreitung von Kernmaterial, teilweise in Herstellungsprodukten, verursacht haben. Diese Unfälle haben ernste Folgen für die Wirtschaft, Umwelt und den Menschen, einschließlich mehrerer Todesfälle.

In Frankreich, Italien und Deutschland entwickelt, stehen die neuen SaphyGATE G50 und G100 Portal Monitors für Hochleistungsdetektoren. Zu prüfende Fahrzeuge fahren zwischen den Detektoren durch, die in Pfeilern installiert sind. Die Messwerte, die durch die Detektoren erhalten werden, werden in Echtzeit durch das Verarbeitungssystem auf der Kontrollstation ausgewertet. Um präziseste Messwerte zu erhalten, hat Bertin einen innovativen Algorithmus entwickelt, der ausgelegt ist, um die radioaktive Hintergrunddämpfung auszugleichen, die durch das Fahrzeug verursacht wird, das durchfährt.

Die Ergonomie der SaphyGATE G Kontrollstation wurde gemeinsam mit Ergonomieexperten von Bertin entwickelt. Das System kann einfach durch Standortpersonal nach einem kurzen Schulungszeitraum bedient und überwacht werden. Da SaphyGATE G50 und G100 für jedes Klima geeignet sind, können sie für Installationen beim metallurgischen Recycling und Grenzkontrollen und in Krankenhäusern und nuklearen Einrichtungen eingesetzt werden.

"Wir haben SaphyGATE G über mehrere Jahre hinweg entwickelt und unsere Portal Monitors gehören zu den Spitzenlösungen auf dem Markt", erklärt Bruno Vallayer, Vice President Marketing Sales bei Bertin. "Zusätzlich zu ihren Strahlungsmessleistungen erfüllen SaphyGATE G Portal Monitors die Anforderungen eines der striktesten internationalen Standards, IEC62022. Dies positioniert SaphyGATE G an der Industriespitze. Unsere internationalen Ziele für diese Lösung sind bereits durch unsere ersten Kundenbestellungen bestätigt worden."

