Der Dow Jones Industrial Average schloss am Donnerstag erstmals bei über 24.000 Punkten ab, und der Index hat sich 2017 außerordentlich gut entwickelt. Ende November stieg er um rund 23%. Es ist jedoch wichtig, dass die Anleger erkennen, was dies alles bedeutet und was eben nicht, und auch, warum die Performance des Dow in diesem Jahr besonders irreführend als Indikator für den breiten Markt sein könnte.

Der Dow ist im Jahr 2017 um 23 % gestiegen

Der Dow Jones Industrial Average, der wohl bekannteste Index für Börsenperformance, verzeichnet das beste Jahr seit 2013, als der Index um 26,5% anstieg.



Allerdings gibt es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...