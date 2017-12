Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit klaren Aufschlägen in die neue Handelswoche gestartet. Damit kann der Leitindex SMI die Schwäche aus dem späten Freitagshandel wieder wettmachen. Rückenwind kommt von der Verabschiedung der Steuerreform durch den US-Senat am Samstag. Die Hoffnung auf die Reform treibt insbesondere Finanzwerte und Zykliker an, heisst es am Markt. Nach dem Votum vom Wochenende rechnen Beobachter nun damit, das US-Präsident Donald Trump das erste wichtige Gesetzesvorhaben seiner bisherigen Amtszeit noch vor dem Jahresende unterzeichnen kann.

Die Vorgaben waren damit nach der späten Erholung an der Wall Street positiv. In Asien schlossen die Börsen unterdessen uneinheitlich. Mit einigen Daten zur Industrieproduktion aus Europa und den USA stehen zum Wochenauftakt auch Makrodaten im Fokus.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,58% höher bei 9'328,08 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,76% auf 1'497,67 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt +0,58% auf 10'680,11 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titel notieren nur vier im Minus.

Oben aus schwingen im SMI/SLI ABB (+2,1% ...

