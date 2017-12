Die Aktie der Deutschen Bank zeigt sich zum Start in die neue Woche etwas schwächer und kämpft aktuell mit der 16,00-Euro-Marke. In der 12-Monats-Betrachtung können sich die Aktionäre über einen Kursgewinn in Höhe von 20,2% freuen. Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für die Deutsche Bank nach dem Einstieg des Investors Cerberus bei der Deutschen Bank von 14,50...

