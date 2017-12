Am Freitag fiel die Infineon-Aktie (ISIN:DE0006231004) durch markanten Verkaufsdruck auf. Am Mittwoch kamen die Halbleiter-Aktien quer über den Globus unter Druck, am Donnerstag versuchte man sich an einer Stabilisierung, aber am Freitag gingen die Verkäufe weiter. Im Fokus stand, nachdem 20-Tage-Linie und August-Aufwärtstrendlinie gebrochen waren, das im Zuge der Veröffentlichung der Quartalsbilanz am 14.11. markierte Zwischentief bei 22,62 Euro.

Zeitweise war diese Linie schon sehr signifikant gebrochen, dann rettete sich das bullishe Lager mit 22,52 Euro wenigstens in der Nähe dieser Linie ins Wochenende. ...

