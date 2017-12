In the period 27 November 2017 to 1 December 2017, Alm. Brand A/S bought own shares for a total amount of DKK 4.4 million as part of the share buyback programme of up to DKK 300 million announced on 1 March 2017.



The share buy-back programme is expected to run until the end of March 2018. In aggregate, shares of DKK 207.7 million were bought back, equivalent to 69.2 % of the overall programme.



Under the share buyback programme, the following transactions were made during week 48:



Date No. of Average purchase Transaction shares price (DKK) value (DKK) 27 November 2017 9,756 71.38 696,383 28 November 2017 8,536 70.79 604,263 29 November 2017 14,634 70.67 1,034,185 30 November 2017 14,634 71.17 1,041,502 1 December 2017 14,634 71.17 1,041,502 Accumulated during the period 62,194 71.03 4,417,835 Accumulated under the share 3,459,750 60.02 207,656,069 buyback programme



Danske Bank manages the share buyback programme, which is completed in accordance with Commission



Regulation (EC) No. 596/2014 of 16 April 2014 (the "Market Abuse Regulation").



Following the above transactions, Alm. Brand holds 5,800,651 own shares, equivalent to 3.5% of the share capital.



Transactional data relating to share buy-backs is provided on the following pages in detailed form and in aggregated form, in accordance with Commission's Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of 8 March 2016.



Contact



Please direct any questions regarding this announcement to:



Cristina Rønde Hefting, Investor Relations Manager, on tel. +45 35 47 79 22.





Detailed transaction data



27 November 28 November 29 November 30 November 01 December 2017 2017 2017 2017 2017 ------------------------------------------------------------------------------- Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number VWAP Number VWAP of DKK of DKK of DKK of DKK of DKK share share share share share s s s s s ------------------------------------------------------------------------------- XCSE 9.756 71,38 8.536 70,79 14.634 70,67 14.634 71,17 14.634 71,17 TRQX 0 0 0 0 0 TRQM 0 0 0 0 0 BATE 0 0 0 0 0 BATD 0 0 0 0 0 CHIX 0 0 0 0 0 CHID 0 0 0 0 0 Total 9.756 71,38 8.536 70,79 14.634 70,67 14.634 71,17 14.634 71,17 -------------------------------------------------------------------------------- -----



27 November 2017 Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 9.756 71,38 ---------------------------------------------- 1.000 71,00 XCSE 20171127 16:15:25.989135 3.000 71,50 XCSE 20171127 16:45:14.966217 5.756 71,38 XCSE 20171127 17:11:52.157528



28 November 2017 Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 8.536 70,79 ---------------------------------------------- 2.000 71,00 XCSE 20171128 13:39:54.780651 908 70,50 XCSE 20171128 14:28:02.968757 592 70,50 XCSE 20171128 16:32:41.147486 5.036 70,79 XCSE 20171128 16:47:34.838998



29 November 2017 Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 14.634 70,67 ---------------------------------------------- 2.000 71,00 XCSE 20171129 9:50:18.782280 47 70,50 XCSE 20171129 11:21:12.443828 1.030 70,50 XCSE 20171129 11:21:12.691171 923 70,50 XCSE 20171129 11:21:12.694250 500 70,50 XCSE 20171129 16:48:26.663153 1.500 70,50 XCSE 20171129 16:48:32.942269 8.634 70,67 XCSE 20171129 17:00:33.029270



30 November 2017 Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 14.634 71,17 ---------------------------------------------- 79 71,00 XCSE 20171130 11:15:01.046959 128 71,00 XCSE 20171130 11:15:10.482269 486 71,00 XCSE 20171130 11:22:39.309852 52 71,00 XCSE 20171130 11:33:19.486020 311 71,00 XCSE 20171130 11:43:46.977244 268 71,00 XCSE 20171130 12:12:08.484082 52 71,00 XCSE 20171130 12:12:42.054925 14 71,00 XCSE 20171130 12:13:12.091327 577 71,00 XCSE 20171130 12:25:56.941607 33 71,00 XCSE 20171130 12:28:55.060437 27 71,00 XCSE 20171130 15:28:18.616152 1.400 71,00 XCSE 20171130 15:28:26.663856 500 71,00 XCSE 20171130 15:29:42.602399 1.000 71,50 XCSE 20171130 16:14:37.059207 1.073 71,50 XCSE 20171130 16:14:37.059207 8.634 71,17 XCSE 20171130 16:37:14.247776



01 December 2017 Volume Price Venue Time CET ---------------------------------------------- 14.634 71,17 ---------------------------------------------- 684 71,00 XCSE 20171201 11:18:49.643824 66 71,00 XCSE 20171201 11:34:49.446448 398 71,00 XCSE 20171201 13:07:08.290619 852 71,00 XCSE 20171201 13:07:25.633552 1.147 71,00 XCSE 20171201 13:21:26.263552 107 71,00 XCSE 20171201 15:06:32.618220 746 71,00 XCSE 20171201 15:50:35.836966 1.589 71,50 XCSE 20171201 16:11:23.620734 411 71,50 XCSE 20171201 16:11:23.620734 8.634 71,17 XCSE 20171201 17:34:30.000000



