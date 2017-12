Wien - Der Datenkalender in der Eurozone ist zu Beginn eines Monats traditionell dünn besetzt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Für erwähnenswert würden die Analysten den sentix-Index halten, welcher die Stimmung von Analysten und Finanzmarktakteuren abbilde und die erste Sentimentumfrage für Dezember sei. Im Gleichklang mit den zuletzt etwas schwächeren Notierungen an den europäischen Aktienbörsen rechnen die Analysten der RBI mit einem kleinen Rückgang des Indikators. Die letzten relevanten Konjunkturumfragen für den Monat November seien die endgültigen Einkaufsmanagerindices für den Dienstleistungsbereich. Die vorliegenden Schnellschätzungen aus Deutschland, Frankreich und der gesamten Eurozone würden auf einen Anstieg dieses Indikators für Italien und Spanien schließen lassen.

