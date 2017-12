München - Die Anleihegläubiger der Smart Solutions Holding GmbH (vormals Sympatex Holding GmbH) stimmten auf der heutigen Anleihegläubigerversammlung mit über 90% der Umsetzung der vorgeschlagenen Restrukturierung der Smart Solutions Holding GmbH zu, so die One Square Advisory Services GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...