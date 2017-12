Frankfurt - Die unsichere politische Lage in Berlin wirkt sich weiterhin nicht aus auf den Anleihemarkt, so die Deutsche Börse AG."Die Politik hat keinen Einfluss", stelle Arthur Brunner von der ICF Bank fest.Auf Wochensicht habe sich der Euro-Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) unter Schwankungen weiter seitwärts bewegt, am Freitagmittag habe der Indikator bei 163,29 Punkten nach 163,06 vor einer Woche gelegen. Zehnjährige Bundesanleihen würden 0,36 Prozent abwerfen nach 0,37 Prozent am 24. November. "Langeweile auf dem Staatsanleihemarkt: Renditen scheinen wie festgenagelt", fasse Sintje Boie von der HSH Nordbank zusammen.

