Liebe Leser,

die Deutsche Lufthansa hat in der vergangenen Woche erneut gepunktet. Es ging um mehr als 2 % nach oben. Die kurzfristige Analyse zeigt, in welch starker Verfassung der Wert nun ist. Die Kurse dürften um mehr als 15 % steigen, meinen Chartanalysten. Konkret: Die Aktie hat in den vergangenen Tagen ein neues Rekordhoch geschafft. Am 1. Dezember 2017 wurde das Allzeithoch von 29,26 Euro markiert. Nun dürfte der Wert die 30er-Grenze angreifen. Die bisherige Entwicklung in den ... (Frank Holbaum)

