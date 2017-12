Im TSI USA Depot befinden sich aktuell die stärksten Werte aus dem Nasdaq Composite. Das Portfolio liegt bei einem Plus von über 100 Prozent und ist top aufgestellt für die Jahresendrallye in den kommenden Wochen. Das Thema schlechthin an den Märkten ist aktuell der Hype um den Bitcoin. Auch hier spielt TSI USA bereits schon seit etlichen Wochen mit. Im Depot befindet sich ein Bitcoin-Profiteur der ersten Stunde - für einen Kauf ist es aktuell noch nicht zu spät. Außerdem wird in der aktuellen Ausgabe ein weiterer Bestandteil des TSI USA Börsenbarometers erläutert. Besonders brisant: Mit seiner Betrachtung wäre man rechtzeitig vor der Finanzkrise gewarnt worden.

