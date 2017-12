Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland ist im Dezember erstmals seit August wieder etwas gesunken. Nach Angaben des Beratungsunternehmens ging er auf 39,1 (November: 42,4) Punkte zurück. Ursache waren hauptsächlich die weniger optimistischen Erwartungen der 975 Umfrageteilnehmer. Der entsprechende Index sank auf 11,0 (16,3) Punkte, während der Index der Lagebeurteilung lediglich auf 71,0 (71,8) Punkte zurückging. Nach Einschätzung von Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner blicken die Anleger bei der Beurteilung der möglichen Neuauflage der großen Koalition mit Argusaugen auf die Forderungen der SPD.

"Diese will und muss ihr Profil schärfen und harte Kante zeigen, will sie doch das nächste Wahldebakel irgendwie vermeiden und ihre Basis von der Regierungsbeteiligung überzeugen können", schreibt Hübner in einer Pressemitteilung. Der Preis für Merkels Weiterregieren und damit für Deutschlands Finanzen wird Hübner zufolge hoch sein. "Besonders Auslandsinvestoren dürften deshalb sehr genau darauf achten, wie hoch die zusätzlichen Ausgaben ausfallen werden und ob sich Arbeitsmarkbedingungen verschlechtern", kalkulierte er.

Der Konjunkturindex des Euroraums verringerte sich auf 31,1 (34,0) Punkte, wobei der Lageindex auf 46,5 (45,8) Punkte anzog, während der Erwartungsindex auf 16,8 (22,8) Punkte nachgab. "Aus Sicht der befragten Investoren läuft es in Euroland demnach exzellent, der Blick in die Zukunft scheint aber erneut mit Fragezeichen belegt zu werden", urteilte Hübner. Die Anleger fragten sich, ob es 2018 überhaupt noch besser laufen könne.

