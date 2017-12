Historisch hat der Aktienmarkt im Jahr durchschnittlich 7 % Gewinn verzeichnet, wenn man die Dividenden reinvestiert und die Inflation herausrechnet. Dies bedeutet, dass sich das eingesetzte Geld alle zehn Jahre verdoppeln würde. Auf das ganze Leben hochgerechnet hättest du damit die Chance, dein Vermögen zu verfünf- oder versechsfachen.



Für Investoren in Kryptowährungen kam dieser Zuwachs in weniger als elf Monaten. Der Gesamtwert der mehr als 1.300 Kryptowährungen, die Investoren nun kaufen können, belief sich am 28. November auf 314 Milliarden US-Dollar. Am Jahresanfang lag die Summe bei 17,7 Milliarden US-Dollar. Das ist ein Gewinn von 1.675 % in weniger als 11 Monaten. Und ...

