Wien (pts010/04.12.2017/10:30) - Ing. Markus Prokesch übernahm mit 15. Oktober 2017 die Funktion Director IT Operations in der ITSDONE Services GmbH. Markus Prokesch greift auf eine mehrjährige Erfahrung als Head of Commerical Operations bei einem Telekommunikationsausrüster zurück. Zudem bringt er ein umfassendes Know-how im Bereich ICT Operations und Service Delivery, Qualitätssicherung, Definition und Umsetzung der Firmenstrategie sowie Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung mit. Zuletzt aus seiner Rolle als Director Operations bei Türk Telekom International. Über ITSDONE ITSDONE ist ein eigentümergeführter IT-Dienstleister mit umfangreichem und spezialisiertem Know-how - made in Austria. Das Unternehmen agiert global und unterstützt Kunden verschiedenster Branchen und Größen mit Managed Services, IT-Outsourcing im Bereich Infrastruktur-, Cloud-, Applications- sowie SAP Services, Business Prozess Management, Consulting und Hardware. Die ITSDONE Gruppe mit Sitz in Wien hat Niederlassungen in Österreich, der Slowakei und Rumänien und beschäftigt rund 223 Mitarbeiter. (Ende) Aussender: ITSDONE Holding GmbH Ansprechpartner: Jacqueline Windisch, M.A. Tel.: +43 1 7985012-0 E-Mail: jacqueline.windisch@itsdone.at Website: www.itsdone.at Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171204010

