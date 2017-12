Der Self Drive Act definiert gesetzlich verbindliche Standards für autonomes und automatisiertes Fahren. Dem Thema Automotive Security widmet die Gesetzesvorlage dabei ein eigenes Kapitel. Alle Hersteller von Fahrzeuge, die Assistenzsysteme für automatisiertes Fahren an Bord haben, werden demnach verpflichtet, einen so genannten "Cybersecurity Plan" zu entwickeln. Im Gesetzestext explizit empfohlen werden Intrusion Detection and Prevention Systems (IDPS) zur Angriffsüberwachung und Absicherung wichtiger Steuerelemente sowie Test- und Monitoringroutinen und regelmäßige Updates.

Self Drive Act

Der Gesetzentwurf verlangt einerseits Embedded Security-Lösungen, ein leistungsfähiges Backend und stetige Anpassung der Cybersecurity-Komponenten an die sich ständig ändernde Gefahrenlandschaft. Er fordert aber ausdrücklich auch eine organisatorisch verankerte Security-Policy, die Verantwortlichkeiten und Zugang zu sensiblen Daten genau definiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...