ONTARIO (IT-Times) - Der Sinn für Nachhaltigkeit und ein umweltfreundliches Verhalten prägt nicht nur das alltägliche Leben vieler Menschen, sondern auch die Entwicklungen in der Automobilindustrie - so auch in Kanada. Auf die Automobilhersteller kommt weltweit eine große Veränderung zu. Die Nachfrage...

Den vollständigen Artikel lesen ...