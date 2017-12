Zum Jahresende kommt traditionell nochmals Bewegung in die Sachwertbranche - denn bei vielen Angeboten endet die Platzierung oder das Emissionsvolumen ist nahezu erreicht. Damit Sie Ihren Beitritt nicht verpassen: Hier unser Überblick.Zum jeweiligen Portrait mit den Zeichnungsunterlagen: Einfach auf den Link klicken!asuco ZweitmarktZins 02-2016 plus: schließt zum 18.12.2017Mit diesem Angebot investieren Anleger breit gestreut in Immobilien-Zweitmarktbeteiligungen. Im Portfolio befinden sich bereits Einkaufscenter, Bürogebäude, Senioren-Pflegeheime, Hotels, Logistikzentren und weitere Nutzungsarten. Prognostiziert wird ein Zins von bis zu 5,75 Prozent p.a., die Laufzeit der Vermögensanlage wurde mit etwa zehn Jahren geplant. Die Mindestzeichnungssumme liegt bei 5.000 Euro.

Den vollständigen Artikel lesen ...