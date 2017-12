Berlin (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Ufos, Entführungen durch Außerirdische und andere unerklärliche, übernatürliche Phänomene: In den 1990er Jahren arbeiteten die FBI-Agenten Fox Mulder und Dana Scully viele Jahre lang in der X-Akten-Einheit. Nachdem sie aber ihren Sohn William zur Adoption freigeben mussten, um ihn vor dubiosen Mächten zu schützen, quittierten sie zum Entsetzen ihrer Fans den Dienst. Jetzt aber kehrt das Kult-Ermittler-Duo mit neuen spannenden Fällen in der exklusiven Audible-Hörspielserie "Akte X: Cold Cases" endlich zurück. Oliver Heinze mit unserem Hör-Tipp der Woche.



Sprecher: Director Skinner, Chef der X-Akten-Einheit, ist wegen eines dubiosen Hackerangriffs auf das FBI-Netzwerk in allergrößter Sorge, denn...



O-Ton 1 (Akte X, 25 Sek.): "...das Hauptziel scheinen die X-Akten gewesen zu sein." "Hm. Tja, wer auch immer diese Staubfänger ansehen will, herzlich gern. Vielleicht sollte das FBI unsere alten Fälle sowieso öffentlich machen. Dann geht's bei manchen vielleicht mal voran." "Es gibt eine große Schnittmenge zwischen Hackern und Verschwörungstheoretikern." "Das waren keine Amateure. Sie haben die Namen aller Personen, die über die Jahre den X-Akten zugeteilt waren. Einschließlich Ihrer."



Sprecher: Kurzerhand macht er Mulder und Scully wieder zu Agenten. Sie sollen herausfinden, wer oder was hinter dem Hackerangriff steckt. Kurioserweise stoßen die beiden bei ihren Ermittlungen allerdings zunächst mal auf jede Menge quicklebendige, längst tot geglaubte, alte Feinde. Auf Alex Krycek zum Beispiel:



O-Ton 2 (Akte X, 21 Sek.): "Ich versteh das nicht." "Da geht es mir genau wie Ihnen." "Sie sind tot. Skinner hat Sie erschossen. Und das nicht einen Tag zu früh." "Tja, jetzt wissen Sie's besser." "Sagen Sie mir, dass das ein Albtraum ist, Sie Mistkerl." "Es ist ein Albtraum. Ich weiß nur noch nicht, wer ihn träumt." "Das kann nicht stimmen. Wer sind Sie?" "Ich stecke voller Geheimnisse, aber im Moment suche ich nach Antworten, genau wie Sie."



Sprecher: Schon bald wird klar: Bei dieser Verschwörung sind auch außerirdische Kräfte am Werk.



O-Ton 3 (Akte X, 27 Sek.): "Es ist eine Form des Purity Virus. Ein Wesen mit Bewusstsein. Es ist frei und bewegt sich von Opfer zu Opfer. Ich habe das Virus in den Augen einer Krankenschwester gesehen. Laut Dr. Krause gibt es noch mehr davon. Sie sagte etwas von einer 'Straße nach al Hasa.' Was denkst du?" "Lass uns hinfahren. Aber vorher müssen wir noch zu einem Schmuckladen." "Och, das wäre doch nicht nötig gewesen." "Wir brauchen zwei Stoppuhren." "Natürlich."



Sprecher: Doch was die beiden nicht ahnen: Diese Reise wird für Mulder zu einem Horror-Trip mit tödlicher Gefahr:



O-Ton 4 (Akte X, 12 Sek.): "Verdammt!" "Warte mal kurz. Oh, das ist nicht gut." "Mulder, du hast ein großes Problem. Da kommt was." "Mulder, hau ab..." SFX: Spannungsmusik



Abmoderationsvorschlag:



Wie immer bei Mulder und Scully: "Die Wahrheit ist irgendwo da draußen." Die komplette erste Staffel der Hörspielserie "Akte X: Cold Cases", mit total neuen Geschichten, gibt's exklusiv bei Audible. Und was alle Fans besonders freuen dürfte: In der deutschen Fassung sind mit Franziska Pigulla als Scully und Benjamin Völz als Mulder zum ersten Mal auch wieder die Original-Synchronstimmen der TV-Serie zu hören. Mehr dazu erfahren Sie unter audible.de/tipp.



