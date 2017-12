Carles Puigdemont, der ehemalige katalanische Regierungschef, muss in Brüssel für eine Anhörung über seine Auslieferung vor Gericht erscheinen. Auch vier weitere enge Vertraute werden vorgeladen.

Der frühere Vizeregierungschef der separatistischen Regionalregierung Kataloniens, Oriol Junqueras, bleibt in Untersuchungshaft. Das Oberste Gericht in Madrid lehnte am Montag einen Antrag des Politikers ...

