Zürich - Der Wertpapierspezialist Thomas Peterffy warnt vor der Digitalwährung Bitcoin. Er sieht im Handel auf breiter Front sogar Risiken, die die gesamte Wirtschaft wieder ins Straucheln bringen könnten wie in der Finanzkrise 2008. Auch Schweizer Banken wären dann betroffen.

Bitcoin als etabliertes Finanzprodukt sei ein systemisches Risiko, sagt er im Interview mit der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ) vom Montag. Er wiederholte damit Warnungen, die er bereits in der vergangenen Woche öffentlich gemacht hatte. Langfristig rechnet er damit, dass Bitcoin wertlos wird. "Es wird der Tag kommen, an dem sich der Kurs des Bitcoin-Produkts so stark bewegt, dass manche Anleger und Broker in finanzielle Schwierigkeiten geraten - was zu Verlusten führen kann wie 2008, als Lehman Brothers unterging", sagt er in der NZZ. Nicht nur sein US-Unternehmen Interactive Brokers, sondern auch andere Mitglieder des Clearinghauses und einige Schweizer Banken wären dann betroffen.

Peterffy plädiert darum dafür, dass Bitcoin-Produkte in einer rechtlich eigenständigen Einheit abgerechnet werden. Bei Problemen müssten nur die Bitcoin-Kunden ...

