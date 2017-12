Hong Kong (ots/PRNewswire) -



- CoinMetro Exchange ist eine Handelsplattform zur Vereinfachung der Vorgänge bei der Anlage in Kryptowährungen für professionelle und private Anleger. - Die Handelsplattform repliziert herkömmliche Anlagemethoden für die Welt der Kryptowährung, wie z. B. professionelles Asset-Management und ETFs. - Gegründet vom FXPIG-Team, dem regulierten Forex-Broker, für den Transparenz im Mittelpunkt steht.



CoinMetro (https://www.coinmetro.com/), die Finanzplattform, die die Zukunft der Blockchain-Innovation ankurbelt, kündigte heute ihre neue Handelsplattform CoinMetro Exchange an. Die Plattform wird die Anlage in Kryptowährungen für die breite Öffentlichkeit sowie für professionelle und erfahrene Devisenhändler optimieren und bietet eine vollständige Handelsumgebung für alle Anleger.



CoinMetro wurde von dem Team des regulierten Forex-Brokers FXPIG (https://www.fxpig.com/) gegründet. CoinMetro liefert einen benutzerorientierten Rahmen, der Mobilität zwischen Blockchain-basierten digitalen Assets und traditionellen Märkten bietet. Sie kombinieren die drei wichtigsten Komponenten der digitalen Wirtschaft: eine Kryptowährungsbörse, eine Handelsplattform und eine ICO-Plattform, also eine einzige Anlaufstelle für eine Handelsumgebung für Kryptowährungen, in denen die Kundenorientierung im Mittelpunkt steht. CoinMetro bietet Kauf-, Verkaufs-, Investitions-, Handels- und Auszahlungsdienstleistungen und eine positive Erfahrung für den Verbraucher von der ersten Anfrage bis zum Zeitpunkt des Handels und nach der Transaktion.



CoinMetro repliziert vertraute und traditionelle Anlagemethoden für die Welt der Kryptowährung. CoinMetro stützt sich auf die umfangreichen Erfahrungen von FXPIG bei der Entwicklung von Technologien für den Finanzhandel und das Verständnis der Liquiditätsbedürfnisse von Devisenmärkten. Damit sind sie einzigartig zur Unterstützung und zum Verständnis der Bedürfnisse des wachsenden Kryptowährungsraums positioniert und können den Handelsbedarf von Anlegern unterstützen, die "Krypto" in ein vielfältiges Portfolio aus neuen und traditionellen Wertpapieren aufnehmen wollen.



Die Plattform von CoinMetro verfügt über ein einzigartiges Asset-Management-System mit Tokenisierung, mithilfe dessen Personen basierend auf ihrer Handelsperformance direkt in einen professionellen Asset-Manager investieren können. Ähnlich wie beim Erzielen von Provisionserträgen profitieren Manager von Dividenden, und Investoren profitieren vom Wachstum ihrer Anlagen. Investoren können rasch Geldmittel zwischen Managern und anderen Krypto- oder Papiergeldern transferieren und mit der CoinMetro-Debitkarte Geld von Millionen von Geldautomaten auf der ganzen Welt abheben.



CoinMetro baut auf dem Konzept traditioneller ETFs auf und bietet seinen Anlegern außerdem die Möglichkeit, in kuratierte Körbe mit digitalen Assets zu investieren, die in Echtzeit an der Börse gehandelt werden können. Mit einem Klick können Benutzer in bestimmte Branchen investieren, wie z. B. Gesundheitswesen, IoT, Kommunikation oder Finanzen. Darüber hinaus können Benutzer einen Investmentfonds anhand seines Risikoprofils oder sogar anhand der Influencer-Wertungen der Fondsmitglieder in den sozialen Medien auswählen.



CoinMetro bietet auch Investitionen in ICOs an und ermöglicht damit geprüften Unternehmen Zugang zu transparenten und sicheren Finanzierungsrunden. Anleger können ICOs über eine Vielzahl von Kanälen finanzieren, unter anderem Kreditkarten, Bankeinlagen und Kryptowährungen.



Kevin Murcko, CEO von FXPIG und CoinMetro, sagte: "Eine Einführung von Kryptowährungen in großem Umfang verlangt einen Marktplatz, der für alle zugänglich ist. Auch für technisch versierte Menschen kann der erste Bitcoin-Kauf eine schwierige Herausforderung sein. Wir wollen das ändern. Die Schaffung einer benutzerfreundlichen Plattform muss nicht bedeuten, dass auf Funktionalität verzichtet wird.



"Der Kryptoraum entwickelt sich in fieberhaftem Tempo und führt zu einer ständig wachsenden Liste von Industrien, die Blockchain einsetzen. Aber wie viele Industrien, die rasch in das öffentliche Bewusstsein eindringen, brauchen sie Struktur und Führung. Aus rein finanzieller Sicht bedarf es verlässlicher externer Mechanismen zur Preisermittlung. Die FX-Industrie ist ein großartiger Partner, der dabei helfen kann, dieses Problem zu lösen und gleichzeitig ein stabileres Anlagen-Ökosystem auf der Grundlage handelserfahrener Technologie schafft."



Ganz wesentlich für CoinMetro ist die Beziehung mit FXPIG. Dank dem Crossover aus Teammitgliedern, Technologie und Einkünften von FXPIG kann CoinMetro Branchenerfahrung, Technologie und bewährte Modelle in die CoinMetro-Plattform einbringen.



Die Daten für den CoinMetro-Tokenverkauf werden in Kürze veröffentlicht. Bitte besuchen Sie https://www.coinmetro.com/, um sich zu registrieren, oder werden Sie Mitglied bei unserem öffentlichen Telegrammkanal https://t.me/CoinMetro.



Informationen zu CoinMetro



