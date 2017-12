Liebe Leser,

SAP hat zuletzt einige Schwächen gezeigt. Die Aktie verlor binnen Wochenfrist 4 % und zeigt damit, dass der charttechnische Aufwärtstrend zu Ende gegangen sein könnte. Nun wird es eng. Wenn kein schneller Turnaround gelingt, könnten die Kurse bis auf 77,02 Euro sacken, so das Urteil der Chartanalysten. Im Einzelnen: Das Minus hat sich in der zweiten Wochenhälfte verschärft. Allein am 29. und 30.11. sing es um mehr als 2,5 % nach unten. Damit geht die Aktie auf Unterstützungen ... (Frank Holbaum)

