FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ENERGY FOCUS INC. DL-0001 FI41 US29268T3005
AB/FROM ONWARDS 04.12.2017 10:38 CET
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ENERGY FOCUS INC. DL-0001 FI41 US29268T3005
AB/FROM ONWARDS 04.12.2017 10:38 CET