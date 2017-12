Crash-Monat Oktober? Das war einmal: 30 Jahre nach dem "Schwarzen Montag", als die New Yorker Wall Street am 19. Oktober 1987 den bis heute größten Tagesverlust ihrer langen Historie erlebte, haben die Aktienmärkte rund um den Globus neue Hochs markiert. Von der großartigen Stimmung auf dem Börsenparkett konnte auch die DividendenAdel Eurozone 25 Strategie kräftig profitieren: Im Monatsverlauf ging's um mehr als 3,5% nach oben. MTU Aero Engines im Aufwind Mit MTU Aero Engines präsentiert sich dabei auch die Top-Aktie des Vormonats weiterhin bärenstark. Nach dem 15%-igen Plus im September hat der Münchener Spezialist für Flugzeugtriebwerke nochmal 8% zugelegt. Die Geschäfte des MDAX-Konzerns liefen im dritten...

