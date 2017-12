Der Fußball-Zweitligist Union Berlin hat Cheftrainer Jens Keller von seinen Aufgaben entbunden. Man habe André Hofschneider mit sofortiger Wirkung die Verantwortung für die Lizenzmannschaft des Vereins übertragen, teilte der Klub am Montag mit.

Auch Co-Trainer Henrik Pedersen wurde am Montag freigestellt. "Es ist ein harter Schnitt, den wir vollziehen, weil wir ihn für notwendig halten", sagte Lutz Munack, Geschäftsführer Sport beim 1. FC Union Berlin, zum Trainerwechsel. "Mit unserer Spielweise und den Ergebnissen der letzten Wochen werden wir nicht den Ansprüchen gerecht, die wir klar formuliert und mit der Gestaltung des Kaders im Sommer deutlich untermauert haben." Das Vertrauen darin, in der bestehenden Konstellation Konstanz in die sportlichen Leistungen zu bekommen, sei nicht mehr gegeben.

Hofschneider hatte die Union-Profis bereits in der Saison 2015/16 zwei Mal interimsweise betreut. Sein Vertrag als Cheftrainer von Union Berlin ist bis zum 30. Juni 2019 datiert. Aktuell steht Union mit 26 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz der 2. Bundesliga. Am Sonntag hatten die Berliner 1:2 gegen den VfL Bochum verloren.