Die Inflation in der Türkei rangiert aktuell auf dem höchsten Stand seit 2003. Bereits seit vergangenem Juli steigt die Teuerungsrate des Landes kontinuierlich an - gleichzeitig sinkt der Kurs der türkischen Lira.

Die Inflation in der Türkei ist auf den höchsten Wert seit dem Jahr 2003 gestiegen: Die jährliche Preissteigerungsrate legte im November verglichen mit dem Vorjahresmonat auf 12,98 Prozent zu, wie das türkische Statistikamt am Montag mitteilte. Sie überstieg damit erstmals die Teuerungsrate während der globalen Wirtschaftskrise 2008, die in Spitzenzeiten bei 12,06 Prozent gelegen hatte. Seit dem Vormonat kletterte ...

