FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.12.2017 - 11.00 am



- COMMERZBANK INITIATES SMITH & NEPHEW WITH 'BUY' - TARGET 1600 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES WEIR GROUP PRICE TARGET TO 2300 (2200) PENCE - OUTPERFORM - DEUTSCHE BANK CUTS BODYCOTE PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 990 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1490 (1250) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES IMI PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1475 (1285) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 4255 (3630) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 605 (550) PENCE - 'HOLD' - FTSE INDICATED +0.87% TO 7364 (CLOSE: 7300.49) POINTS BY IG - GOLDMAN CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 36 (42) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 275 (330) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4100 (4500) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN INITIATES RENTOKIL INITIAL WITH 'BUY' - TARGET 400 PENCE - HSBC CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 290 (360) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 800 (855) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES INITIATES RENTOKIL INITIAL WITH 'HOLD' - TARGET 335 PENCE - JEFFERIES RAISES GEORGIA HEALTHCARE GROUP TARGET TO 400 (370) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HIKMA PHARMACEUTICAL TARGET TO 1074 (1045) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 5700 (5800) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 595 (580) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 5675 (5600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GO-AHEAD GROUP PRICE TARGET TO 1360 (1355) PENCE - UNDERWEIGHT - RBC CAPITAL RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 470 (410) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1950 (1700) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1350 (1325) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC RAISES RANDGOLD TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 6600 (5800) P



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.