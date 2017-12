Die BYD-Aktie kann sich zum Start in die neue Woche um rund 1,3% verbessern und klettert über die Marke von 7,50 Euro. Seit Jahresauftakt 2017 können sich BYD-Aktionäre über einen satten Kursgewinn in Höhe von 47% freuen. Für positive Impulse sorgt heute eine neue Meldung aus China. Demnach will die chinesische Regierung den Absatz von Elektroautos offenbar noch länger über...

