Magdeburg - Die vollmundigen Ankündigungen vieler Unions-Minister, abgelehnte Asylbewerber verstärkt in ihre Herkunftsländer zurückführen zu wollen, sind bisher erfolglos geblieben - so auch in Sachsen-Anhalt, so die Alternative für Deutschland (AfD) in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...