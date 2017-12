In der Hoffnung auf steigende Exporte in die USA haben sich Anleger am Montag mit europäischen Aktien eingedeckt. Dax und EuroStoxx50 kletterten um jeweils etwa ein Prozent auf 13.002 und 3559 Punkte. Genährt wurde der Konjunkturoptimismus von der Verabschiedung der US-Steuerreform im Senat.

Den vollständigen Artikel lesen ...