Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von LANXESS (ISIN DE0005470405/ WKN 547040) eine 7,25% Aktienanleihe Classic 2018/12 (ISIN DE000DD3CYB9/ WKN DD3CYB) mit dem Basiswert LANXESS vor.Das dritte Quartal 2017 sei für die Unternehmen der chemischen Industrie gut verlaufen. Insbesondere bei den Herstellern von Fein- und Spezialchemikalien hätten alle Zeichen auf Wachstum gestanden. Sie hätten von der weiter anziehenden globalen und deutschen Industriekonjunktur profitiert, was zu einer dynamischen Entwicklung der Nachfrage im In- und Ausland geführt habe. Die Produktion von Juli bis September sei dadurch sowohl im Vorquartals- als auch im Vorjahresvergleich deutlich höher ausgefallen.

