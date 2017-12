Noch vor Weihnachten wollen sich Repräsentantenhaus und Senat in den USA auf eine große Steuerreform einigen. Sie könnte tiefe Löcher in den US-Haushalt reißen. Warum sie trotzdem ökonomisch sinnvoll ist.

Der US-Kongress steht kurz vor der Verabschiedung einer großen Steuerreform. Im Mittelpunkt steht die Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 35 Prozent auf 20 Prozent - vom höchsten Niveau unter den OECD-Ländern auf eines der niedrigsten. Dieser Schritt würde es US-Unternehmen ermöglichen, die Gewinne ausländischer Tochtergesellschaften zurückzuführen, ohne zusätzliche Steuern entrichten zu müssen.

Gegner des Gesetzes warnen hingegen, das Gesetz könne die Staatsschulden in den nächsten zehn Jahren um 1,5 Billionen Dollar in die Höhe treiben.

Ich gestehe: Ich mag keine Haushaltsdefizite und warne seit Langem vor ihren gefährlichen Folgen. Trotzdem glaube ich, dass die wirtschaftlichen Vorteile der Reform die Nachteile überwiegen. Denn zum einen wird der US-Unternehmenssektor durch den niedrigeren Steuersatz vermehrt Kapital anziehen. Amerikanische Firmen dürften mehr in ihrer Heimat investieren, da die Steuersätze im Ausland dann nicht mehr attraktiver sind. Die Unternehmen werden auch einen Teil der in der Vergangenheit im Ausland erzielten und dort belassenen Gewinne repatriieren, die sich laut US-Finanzministerium auf 2,5 Billionen Dollar belaufen.

Wahrscheinlich weiten auch ausländische Unternehmen ihre Investitionen in den USA aus oder verlegen ihren Sitz in die USA, um vom geringeren Steuersatz zu profitieren. Innerhalb der USA dürfte Kapital aus der Landwirtschaft und dem Wohnungswesen in den produktiveren Unternehmenssektor fließen.

Reallöhne in den USA werden steigen

Sicher: ...

