Als Nachwirkung einer Kursrallye vom Freitagnachmittag steigen die Heizölpreise am Montagmorgen zunächst um 0,7 Cent bzw. Rappen je Liter an. Seit dem Handelsstart an der Londoner Rohstoffbörse dominieren allerdings Gewinnmitnahmen, so dass die Tagestendenz schnell wieder nach unten zeigen dürfte. Die OPEC-Tagung am Donnerstag letzter Woche war das letzte große Ölmarktevent des Jahres 2017. Mit dem ...

