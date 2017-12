Lieber Investor,

in den 1970er Jahren wurde das Erdöl zunächst teuer und schließlich auch knapp. Die Knappheit war teilweise politisch motiviert, weil die arabischen Staaten all jenen Ländern den Ölhahn zudrehten, die Israel unterstützten oder die in Verdacht standen selbiges zu tun.

Man wurde sich in jenen Jahren allerdings auch bewusst, dass Öl und Gas als fossile Rohstoffe endlich sind. Weil der Verbrauch in den Jahren zuvor stark gestiegen war und die Vorräte der Welt begrenzt ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...