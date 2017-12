Das Analysehaus Warburg Research hat Evonik mit "Buy" und einem Kursziel von 38,70 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen gehöre zu den weltweit größten Herstellern von Spezialchemie-Produkten und werde sich noch stärker auf diesen Bereich konzentrieren, was die Abhängigkeit von der Entwicklung der Rohstoffpreise verringern sollte, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet dank des Fokus auf wachstumsstarke Märkte mit einer Steigerung der bereinigten operativen Ergebnismargen (Ebitda) und lobte zudem die im Branchenvergleich günstige Bewertung der Aktie./gl/das Datum der Analyse: 04.12.2017

ISIN: DE000EVNK013