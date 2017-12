Die Börsenblogger um 12: US-Steuerreform macht Fortschritte, DAX-Anleger sind begeistert

Vorbörslich herrscht in den USA am Montag eine tolle Stimmung. Grund dafür ist die Steuerreform, die nun wichtige Hürden im Kongress passieren konnte. Von dieser guten Stimmung lassen sich Anleger hierzulande ebenfalls anstecken, so dass DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) regelrecht in die Höhe schießt.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,2% 13.015

MDAX +0,8% 26.931

TecDAX +0,4% 2.508

SDAX +0,8% 11.815

Euro Stoxx 50 +1,0% 3.561

Die Topwerte im DAX sind Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802), thyssenkrupp (WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001) und Deutsche Post (WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004). 29 von 30 Indexwerten sind am Mittag im Plus, nur die ProSiebenSat.1-Aktie (WKN: PSM777 / ISIN: DE000PSM7770) kann vom positiven Gesamtmarktumfeld nicht profitieren.

