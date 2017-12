Mainz (ots) -



Neuer Bereichsvorstand Vertrieb, Guido Werner.



Guido Werner ist seit 22 Jahren in der Finanzdienstleistungsbranche tätig.



18 Jahre bekleidete er unterschiedliche Aufgabengebiete in leitender Funktion im Generali-Konzern.



In den letzten zwei Jahren leitete er als Bereichsdirektor des Konzerns die Direktion Finanzvertriebe und Banken.



In dieser Position verantwortete G. Werner die Kooperation der Generali in Deutschland mit Finanzvertrieben und Banken.



Parallel war er seit einem Jahr als Organisationsdirektor für die Kooperation mit den Key Accounts für die Dialog Lebensversicherung AG tätig.



Ab dem 1. Januar 2018 wird Herr Werner als Bereichsvorstand für den Vertrieb Deutschland bei der EFS AG zuständig sein.



"Wir freuen uns, dass wir mit Herrn Werner einen langjährigen Branchenkenner und Vertriebsprofi für unser Unternehmen gewinnen konnten. Herr Werner wird mit seiner Kompetenz die Bereiche Vertrieb und Digitalisierung für die EFS AG Deutschland weiter vorantreiben", kommentiert EFS-Vorstand Ingo Linn die Berufung von Guido Werner.



