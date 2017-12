Frankfurt - Gold (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) handelt zum Wochenauftakt wieder bei gut 1.270 USD je Feinunze, nachdem es am Freitag kurzzeitig auf fast 1.290 USD gesprungen war, so die Analysten der Commerzbank. Der ehemalige Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn, habe bekannt gegeben, das FBI in den Gesprächen über seine Russland-Kontakte belogen zu haben.

Den vollständigen Artikel lesen ...