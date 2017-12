Bad Marienberg - Die Europäische Union und ihre Partner in der Arktis (Kanada, China, Dänemark, Japan, Korea, Norwegen, Kanada, die Russische Föderation und die Vereinigten Staaten) haben am Donnerstagabend ein Abkommen geschlossen, um unregulierte kommerzielle Fischerei in der arktischen Hochsee zu verhindern, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

