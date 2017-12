London - METRO-Aktienanalyse von Analyst Nicolas Champ von Barclays: Nicolas Champ, Analyst von Barclays, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der METRO-Aktie (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B). Der Rückgang der Margen im Segment Cash & Carry dürfte sich im vierten Quartal 2016/2017 fortgesetzt haben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie.

Den vollständigen Artikel lesen ...